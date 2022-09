Alisson: “Ringrazio Spalletti, dovremmo essere bravi a farlo per passare il girone”

Manca sempre meno all’inizio della Champions League, il Napoli domani sera affronterà il Liverpool per la prima partita del girone A.

Alla vigilia del match, il portiere dei Reds Alisson Becker, ha presentato la sfida in conferenza stampa al Maradona.

Queste le sue parole:

Su Arthur: “Tutto è successo molto velocemente, ho parlato con lui solo quando è arrivato.

È un ottimo giocatore, lo vedrete. Sappiamo che non è facile quando si cambia paese, lo so dato che ho fatto lo stesso io. Ha tanta qualità e tanta voglia di fare bene”.

Sull’ inizio di campionato del Liverpool: “Non siamo contenti, lo sappiamo.

Dobbiamo gestire questi risultati ma anche se avessimo vinto tutte le partite non saremmo venuti qui con troppo entusiasmo. Dobbiamo stare calmi e lavorare”.

Sulla finale persa: “Devo ammettere che il giorno successivo alla sconfitta in finale ero molto frustrato. Noi siamo dei calciatori e dei professionisti, dobbiamo saper accettare questi momenti. Fa parte di questo sport, noi dobbiamo saper rispondere a queste difficoltà”.

Potete sfruttare questa delusione come stimolo in più?: “Potremmo cercare di sfruttare e fare leva su questa motivazioni. Siamo qui per giocare contro il Napoli, una grande squadra. Siamo in un girone difficile, dobbiamo lottare per passare il girone e vedremo come andrà step by step”.

Sulle parole di Spalletti: “Ringrazio Spalletti per le sue parole, ho cresciuto tanto con lui anche se volevo giocare di più (ride ndr). Siamo tutti qua nel girone, tutte le squadre hanno meritato questa situazione. Faremo tutto il nostro meglio per andare in avanti e cercare di essere primi nel gruppo”.

Su Kvaratskhelia: “Siamo preparati per tutte le situazione, quando incontri una squadra cerchi di imparare più cose. Anche se ho lavorato con Spalletti in passato non vuol dire che sono avvantaggiato. Hanno giocatori forti e giovani, sarà un campo ostico e una partita difficile”.