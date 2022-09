Verso Napoli-Liverpool, il Maradona sarà una bolgia: il dato biglietti

Dopo due anni di assenza il Napoli torna a calcare il palcoscenico europeo più importante: la Champions Laegue. Il match è di quelli impegnativi, ma affascinanti. Gli azzurri di Luciano Spalletti affronteranno il Liverpool di Klopp, finalista della scorsa edizione.

Si sa, la Champions regala sempre emozioni diverse; affrontare le squadre più forti d’Europa galvanizza ulteriormente la squadra che in queste occasioni, raramente, ha deluso le aspettative.

L’inizio positivo di questa stagione ha riportato fiducia attorno alla squadra e ora la Champions League rappresenta l’occasione per ricucire definitivamente lo strappo tra la tifoseria e la squadra. Anche per questo motivo, i tifosi accorreranno in massa allo Stadio Maradona per spingere gli azzurri verso l’impresa.

Napoli Champions League (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

Maradona sold out: sarà una notte da brividi!

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, i biglietti, per assistere al match dagli spalti, sono di fatto finiti e presto verrà annunciato il sold out.

Di seguito quanto evidenziato dal quotidiano sportivo:

“Non è difficile prevedere il tutto esaurito, mercoledì, allo stadio Maradona, cinquantamila spettatori per una delle partite più importanti della stagione. Il fascino della competizione europea più bella unito al blasone dell’avversario per il ritorno in Champions. L’ultima volta il Covid era solo un’ombra, febbraio 2020, 1-1 al Barcellona nell’andata degli ottavi, 44mila presenze, segnò Mertens. Anche lui rappresenta il passato. Due anni e mezzo dopo è cambiato tutto: i tifosi hanno prenotato in anticipo

il biglietto, hanno fatto una fila virtuale durata anche ore su Ticketone, oggi chi vuole esserci dovrà accontentarsi, sbrigandosi, dell’anello inferiore delle curve. Ma è una corsa contro il tempo perché fino a ieri, nel tardo pomeriggio, i biglietti rimasti erano pochissimi. Per il sold-out è solo questione di ore“.