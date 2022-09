Giuntoli a sorpresa su Meret: l’ha detto in diretta!

Uno dei grandi dubbi che ha accompagnato l’estate del Napoli è stato sicuramente quello inerente al portiere.

Dopo l’addio di Ospina, gli azzurri hanno valutato diverse opzioni per la porta e, in particolare, se puntare su Meret oppure andare alla ricerca di un nuovo portiere.

Adesso, con la chiusura ufficiale del calciomercato e con il mancato arrivo di Navas, candidato numero uno per fare da spalla al portiere italiano, finalmente Meret si è preso la titolarità.

Alex Meret (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Proprio su questa questione è intervenuto Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del Napoli, durante la trasmissione La città nel pallone.

Di seguito le sue parole:

“Abbiamo sempre puntato su Meret, con Ancelotti ha raggiunto l’apice, poi a causa degli infortuni non ha trovato continuità. Ci siamo ritrovati in primavera con giocatori come Meret, Koulibaly, Fabian e Ounas in scadenza e, dato che a 6 mesi dalla scadenza nel calcio moderno non sei più proprietario del cartellino, dovevamo, insieme ai giocatori, decidere se rinnovare o eventualmente essere ceduti”

Su Navas: “Avevamo fatto un accordo con il PSG: dato che loro cercavano un giocatore con le caratteristiche di Fabian glielo abbiamo proposto e in cambio ci siamo messi a disposizione per Navas. Quando abbiamo capito che non era più possibile completare l’operazione per il portiere siamo stati bravi a vendere comunque solo Fabian.

Sul rinnovo di Meret: “Sul rinnovo la situazione è molto facile, il procuratore voleva vedere chi arrivava come vice Meret per poi decidere. Adesso che ha la titolarità credo non ci siano più problemi; non appena l’agente tornerà dalle vacanze ne parleremo”.