Home » News Calcio Napoli » Rigore in Lazio-Napoli? Patric non ci sta: altra polemica contro arbitro e VAR!

Grazie al fattore K il Napoli è riuscito a conquistare il bottino pieno nel big match contro la Lazio. Le reti di Kim e Kvaratskhelia hanno ribaltato il vantaggio iniziale di Zaccagni, consentendo agli azzurri di tornare dall’Olimpico con tre punti fondamentali.

In ogni caso, non sono di certo mancate le polemiche da parte dei biancocelesti. La reazione a caldo di Maurizio Sarri è stata veemente, con l’ex tecnico del Napoli che non si è trattenuto in diretta TV, scagliandosi contro l’arbitro Sozza. Il direttore di gara, secondo Sarri, non ha segnalato un calcio di rigore in favore della sua squadra, oltre a non aver annullato la prima rete del Napoli per una presunta spinta di Kim su Luis Alberto.

FOTO: Getty – Patric Lazio Napoli

Poco fa è addirittura arrivata una nota ufficiale dalla S.S. Lazio, in cui apertamente viene contestato l’operato di Sozza, chiedendo “uniformità di giudizio”.

Anche Patric, difensore biancoceleste, non le ha mandate a dire. Queste la sua reazione ai microfoni di Lazio Style Channel: “Abbiamo fatto una buona partita, anche se nel secondo tempo abbiamo perso molte energie. In ogni caso, abbiamo avuto qualche episodio contro: non sempre per vincere basta giocare bene. Se non fischi il rigore su Lazzari (riferito all’arbitro, ndr) almeno dovresti andarlo a rivedere“.