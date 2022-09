Spalletti in conferenza: “Sarri? Arbitro bravissimo. Contro il Liverpool avremo con una convinzione”

Dopo la battuta di arresto contro il Lecce accompagnata da una prestazione deludente, il Napoli ritrova i tre punti su un campo difficile come quello della Lazio.

Gli azzurri hanno dimostrato di avere personalità, hanno comandato il match in lungo e largo, macinando gioco e creando numerose occasioni da gol.

Lazio-Napoli (Photo by Andreas SOLARO / AFP) (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)

È una vittoria che dà morale in vista del prossimo importante impegno di Champions League contro il Liverpool, anche di questo e non solo ha parlato Spalletti in conferenza stampa.

Le parole del tecnico azzurro:

Su Lazio-Napoli: “Abbiamo giocato una partita di grande qualità, di grande livello come lo scorso anno. Sarri è un grande allenatore e uno dei più difficili da affrontare, infatti, ho sempre sottolineato la qualità del gioco di Sarri. Per cui, ribaltare questa partita qui diventa una scorciatoia per acchiappare quelle cose di cui parlavamo anche ieri in conferenza al fine di crescere più velocemente. Alcune volte siamo pigri, altre siamo cazzuti forti, teste forti, cattivi, pensanti. Bisogna fare ancora dei passi in avanti, dobbiamo farlo sempre, anche domani, per quelli che si alleneranno domani: chi si allena domani deve mettere la stessa qualità di chi ha giocato oggi”.

Liverpool? “Questa vittoria è un bel biglietto d’attesa, così ci arrivi convinto che puoi giocarti la partita. Bisogna lavorare su ogni palla e su ogni impatto e duello, queste partite qui sono un processo di crescita che fanno sintesi”.

Su Kvaratskhelia: “Può diventare ancora più leggero! Se faceva quel gol di piatto… Che uno come lui quello su 10 che gli capitano, ne fa 10! Lo conosco bene tecnicamente, per cui dev’essere più preciso li. Ci aspettiamo di più”.

Sarri furibondo con l’arbitro? “L’arbitro è uno dei più bravi in circolazione, diventerà un top. Un mio modo di interpretare, poimagari mi sono sbagliato ma ha arbitrato beneed è un arbitro top”.