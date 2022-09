Lazio-Napoli, scelta a sorpresa di Spalletti: può partire dalla panchina

Mancano ormai pochissime ore all’inizio della partita tra Lazio e Napoli, che andrà in scena stasera allo Stadio Olimpico di Roma alle 20:45. La gara tra i biancocelesti e gli azzurri sarà valida per la quinta giornata di Serie A, turno che anticipa il debutto nelle competizioni europee per le squadre italiane. Il Napoli, infatti, sarà impegnato mercoledì 7 settembre contro il Liverpool di Jurgen Klopp, mentre la Lazio debutterà in Europa League giovedì 8 settembre contro gli olandesi del Feyenoord.

La redazione di Sky Sport anticipa quelle che potrebbero essere le scelte di formazione di mister Spalletti in vista della gara contro la Lazio: possibile scelta a sorpresa in attacco.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Lozano

Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Quello che emerge quindi è la possibile partenza dalla panchina per Khvicha Kvaratskhelia: per la seconda partita consecutiva il talento georgiano sarà costretto a veder giocare i suoi compagni di squadra. Al suo posto, questa volta, potrebbe giocare Hirving Lozano a sinistra con Matteo Politano a destra.

FERNANDO GRAZIANO