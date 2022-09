Primavera, Frosinone-Napoli: ancora una beffa nel finale per gli azzurrini

Ancora una beffa in pieno recupero per il Napoli Primavera che, dopo aver perso nel finale per 2-3 contro il Cesena, cade 1-0 in casa del Frosinone nella quarta giornata di campionato. A firmare il colpo da tre punti è Milazzo.

Primo tempo decisamente equilibrato, con il Frosinone che tiene di più il pallino del gioco e il Napoli che si affida alle ripartenze. Due le occasioni di sottolineare: una bella imbucata di Iaccarino per Lamine che da buona posizione calcia a lato con il sinistro, ma sul secondo palo c’era De Pasquale tutto solo. Poi anche Spavone ha una buona opportunità: lancio lungo dalle retrovie, scatto in profondità del centrocampista azzurro che anticipa l’uscita a vuoto del portiere fuori area. Dallo spigolo della 16 metri Spavone prova a calciare con la porta sguarnita ma il pallone temine a lato. Il Frosinone si rende pericoloso con Afi e con vari tiri dalla distanza, tutti ben controllati da Boffelli.

Nella ripresa si fa ancor più insistente la pressione del Frosinone, che va al tiro da posizione pericolosissima in più occasioni: sempre bravissimo Boffelli a sventare la minaccia, che di fatti tiene in gara i partenopei con le sue parate. Gli azzurrini hanno pure l’occasione per vincere con un cross su punizione nel finale, palla che spiove sul secondo palo e colpo di testa di D’Avino che scheggia la traversa. La gara sembra avviata verso lo 0-0 ma ancora una volta in pieno recupero il Napoli viene beffato: azione sulla sinistra con Selvini in area che non viene chiuso da Obaretin e crossa per Milazzo che di testa segna la rete da tre punti.

Gol Milazzo Frosinone Napoli Primavera

Pesante K.O. degli azzurrini contro una diretta concorrente per la salvezza. Altri punti pesanti che scivolano via dalle mani di mister Frustalupi e della sua squadra. Prossimo impegno mercoledì 7 settembre in Youth League contro il Liverpool.