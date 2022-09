Home » News Calcio Napoli » Febbre Champions per Napoli-Liverpool: c’è la notizia sui biglietti!

Mercoledì 7 settembre il Napoli farà il suo atteso ritorno in Champions League. Dopo due anni di assenza, gli azzurri torneranno a calcare il palcoscenico europeo più importante e lo faranno contro il Liverpool, finalista della scorsa edizione.

I tifosi attendono con ansia la partita ed è già una gara per accaparrarsi al più presto un tagliando per seguire il match dagli spalti dello Stadio Maradona.

Biglietti Napoli-Liverpool (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

Nella giornata di ieri è partita la vendita libera dedicata agli abbonati che potranno godere anche di importanti sconti. Nel giro di poche ore sono andati esauriti tutti i settori dell’anello superiore e, al momento, sono disponibili solo le due curve inferiori.

Domani scadrà la prelazione per gli abbonati e saranno disponibili i tagliandi rimasti per tutti gli altri tifosi che vorranno assistere al debutto degli azzurri al Maradona in Champions League.

Biglietti Napoli-Liverpool: i prezzi

Di seguito i prezzi dei tagliandi di Napoli-Liverpool:

Tribuna Posillipo € 100,00

Tribuna Nisida € 75,00

Tribuna Family € 10,00/€ 5,00 (Under 12)

Distinti anello superiore € 70,00

Distinti anello inferiore € 35,00

Curva anello superiore € 50,00

Curva anello inferiore € 25,00

Questi i prezzi di Napoli vs Liverpool riservati agli abbonati 2022.23

Tribuna Posillipo € 80,00

Tribuna Nisida € 60,00

Tribuna Family € 10,00/€ 5,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 56,00

Distinti anello inferiore € 28,00

Curva anello superiore € 40,00

Curva anello inferiore € 20,00