Verso Lazio-Napoli, Sarri ritrova due fedelissimi: le ultime

Questa sera allo Stadio Olimpico di Roma, andrà in scena la quinta giornata di Serie A. Il Napoli affronterà la Lazio in quello che si preannuncia uno scontro equilibrato e con ogni risultato possibile.

Entrambe le squadre hanno totalizzato 8 punti in classifica e sono ancora imbattute in questo campionato.

L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, affronterà il suo passato con il desiderio di fare uno sgarbo ai suoi ex tifosi. Negli scontri diretti con Spalletti, l’ex Chelsea è ampiamente in svantaggio. Ha collezionato una sola vittoria nel 2017, proprio sulla panchina del Napoli, mentre sono 4 le sconfitte subite.

Lazio-Napoli Romagnoli Felipe Anderson (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

Finita l’emergenza in casa Lazio: tornano Romagnoli e Felipe Anderson

In questi pochi giorni di preparazione al match, la Lazio ha dovuto far fronte a diversi guai muscolari che hanno colpito alcuni calciatori biancocelesti.

In particolare, Romagnoli e Felipe Anderson hanno lasciato il campo anticipatamente contro la Sampdoria nel turno infrasettimanale. Un altro contrattempo, è stato quello di Pedro che nella giornata di ieri non ha svolto la rifinitura.

L’emergenza, però, pare essere rientrata. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Repubblica, Romagnoli e Felipe Anderson scenderanno in campo dal primo minuto questa sera. Il timore di una ricaduta c’è ed è alto, ma Sarri ha intenzione di rischiarli.

Pedro, invece, partirà dalla panchina. Anche lui ha recuperato ma non è al meglio e potrebbe essere un arma importante a gara in corso per spezzare il match.