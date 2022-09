Home » News Calcio Napoli » Everton-Liverpool, infortunio per il centrocampista dei Reds: Napoli a rischio

Mercoledì 7 settembre il Napoli farà il suo esordio in Champions League: allo stadio Diego Armando Maradona arriverà il Liverpool, finalista della scorsa edizione. La squadra di Jurgen Klopp ha vissuto un inizio stagione fatto di alti e bassi: dopo la vittoria della Community Shield contro il Manchester City, i Reds hanno conquistato solo due punti nelle prime tre di campionato, prima di vincere con un pirotecnico 9-0 contro il Bournemouth e il sofferto 2-1 con il Newcastle.

Fabio Carvalho (Photo by OLI SCARFF/AFP via Getty Images)

Oggi, invece, il Liverpool è stato impegnato nel sentito Derby del Merseyside con l’Everton. Klopp, nonostante l’imminente impegno in Champions contro il Napoli, ha deciso di schierare comunque la squadra titolare senza attuare nessun turnover. Una scelta che probabilmente prenderà anche il suo collega Luciano Spalletti.

Sul finire del primo tempo, il centrocampista Fabio Carvalho ha subito un duro colpo da un avversario: il portoghese è rimasto in campo fino al termine della prima frazione, ma all’intervallo Klopp ha dovuto sostituirlo con Roberto Firmino. A pochi giorni dal match contro il Napoli, Carvalho è da considerare in dubbio per la prima gara di Champions League.