Impatto devastante di Kvaratskhelia: subito un premio per l’attaccante del Napoli

Il Napoli ha chiuso questo mese di agosto di Serie A conquistando otto punti in campionato: dopo le due vittorie convincenti con Hellas Verona e Monza, sono arrivati i due pareggi con Fiorentina e Lecce. I tifosi azzurri, dopo l’1-1 del Maradona contro i salentini, sono rimasti parecchio delusi dalla prestazione della squadra e non sono mancate le critiche anche a Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen, due dei giocatori più in forma di inizio campionato.

Khvicha Kvaratskhelia (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Il nuovo acquisto azzurro Khvicha Kvaratskhelia ha fatto vedere subito grandissime cose al suo esordio in un campionato difficile come la Serie A: gol e assist alla prima contro il Verona e doppietta da urlo contro il Monza alla prima al Maradona. Le gare contro Fiorentina e Lecce, invece, hanno visto un Kvaratskhelia più in difficoltà, ma le sue doti tecniche non si possono discutere.

L’impatto devastante del classe 2001 georgiano hanno stupito anche gli altri giocatori di Serie A che hanno voluto premiarlo: secondo quanto anticipa il portale “L’Ultimo Uomo”, Kvaratskhelia è stato eletto giocatore del mese di agosto dall’AIC (Associazione Italiana Calciatori). Un riconoscimento importante per iniziare al meglio questa avventura in maglia Napoli.