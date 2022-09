Spalletti parla dei nuovi acquisti: che elogio a Kim

A poco più di ventiquattro ore dalla gara di campionato tra Lazio e Napoli, valida per la quinta giornata di Serie A, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa. Tra i vari argomenti trattati, l’allenatore toscano ha detto la sua anche sui nuovi arrivati.

Ecco le sue parole:

“I nuovi acquisti? Sono ad un buon punto, iniziano a conoscersi, si comincia a parlare di quello che è il nostro calcio, cosa vogliamo offrire nelle partite, conoscere la squadra Secondo me, siamo ad un buon punto perché negli allenamento la palla gira abbastanza bene e si va anche con i ritmi giusti perché bisogna andare forte in molte fasi della partita. Quando ci annullano con la pressione bisogna ritrovare lo schema giusto per sterzare dall’altra parte, forte e continuo, stando sempre corti per poi riconquistarla alti”.

“Kvaratskhelia ha bisogno di tempo? Dipende dalla forza dell’avversario, dalla sua condizione, è un ragazzo che viene che viene da un Paese differente, abituato a cose differenti. Un po’ di tempo e di adattamento ci vuole sempre, magari hai bisogno di più energie e poi ti viene a mancare qualcosa. Il rodato è un investimento doveroso”.

Khvicha Kvaratskhelia (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

“Raspadori è duttile, riesce a riconoscere questi vuoti di cui parlavo. La palla addosso la sa reggere, ha forza, è un muscolare. Può fare in questa sua liquidità la punta esterna, il trequartista, la mezzala, la prima punta. È un calciatore abbastanza completo, può ricoprire tanti ruoli, ha qualità”.

“Ndombele è un gran calciatore. Deve adattarsi, deve conoscere tante cose del nostro calcio, ma lui è un gran calciatore. È uno che fa viaggiare la palla veloce, ha lo specchietto retrovisore ben angolato, ha delle imbucate di gran qualità, ha un gran tiro, ha un ottimo impatto fisico. Bisogna elevare il tutto e farlo giocare qualche volta”.

“Kim è forte. Ha riportato questa naturalezza subito, appena entrato nel gruppo. Ci ha dato sicurezza sin dal primo momento in cui è entrato. Rispetto al Comandante totale, ma lui è sulla buona strada”.

Fernando Graziano