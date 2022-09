Home » News Calcio Napoli » Navas-Napoli: ultime ore per risolvere la trattativa, la situazione

Il gong per la chiusura del calciomercato suonerà oggi alle ore 20:00 e al Napoli resta davvero poco tempo ormai per concludere le ultime operazioni. Quella che maggiormente preme il ds Cristiano Giuntoli e mantiene con il fiato sospeso i tifosi azzurri, è la trattativa relativa a Keylor Navas, il cui arrivo è bloccato da un disaccordo tra il portiere costaricano e il Paris Saint-Germain.

FOTO: Getty Images, Navas

Il calciatore, infatti, è legato al club francese fino al 2024 con uno stipendio di 9 milioni a stagione e non intende rinunciare a questo ingaggio e manca l’accordo per la buonuscita. Il Napoli attende quindi che si risolva questa situazione tra le parti, ma il tempo scorre e la trattativa può volgere al termine o oggi o al massimo entro domani, limite fissato per la consegna delle liste Champions.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea che le percentuali di successo di questa operazione ormai sono minime e che quindi con molta probabilità Navas potrebbe restare al PSG per fare da secondo a Donnarumma. Il Napoli, però, potrebbe provare a concludere l’affare anche per gennaio.