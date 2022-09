Keylor Navas-Napoli, notizia a sorpresa dalla radio ufficiale

Keylor Navas è il prescelto dal Napoli per la porta. La prestazione di ieri di Alex Meret ha certamente convinto sia il club che Luciano Spalletti e per questo non c’è eccessiva preoccupazione nel caso in cui la trattativa per il costaricense non dovesse andare in porto.

Ma, nonostante manchi sempre meno alla fine del mercato e nonostante sia difficile che il portiere troverà l’accordo con il PSG in pochissime ore, le sensazioni sulla riuscita non sono molto positive.

Keylor Navas Napoli (Getty Images)

Keylor Navas al Napoli? Può firmare anche domani

La novità, però, la lancia Valter De Maggio ai microfoni di Radio Goal, trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli. Il portiere costaricense, infatti, potrebbe firmare anche nei prossimi giorni e non per forza entro questa sera alle 20. Ma solo in un caso: se riuscirà a svincolarsi dal PSG.

“Keylor Navas potrebbe arrivare, eventualmente, anche domani a patto si svincoli dal PSG. Successivamente bisognerebbe consegnare la lista Champions League”.