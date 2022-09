VIDEO – Napoli, nuovo coro della Curva B: “Morirei per difendere lei…”

Il Napoli ha riportato allo ‘Stadio Maradona‘ entusiasmo e tifo. Se l’anno scorso Luciano Spalletti ha dovuto più volte richiamare la passione azzurra nell’impianto di Fuorigrotta, in questa stagione di completa innovazione anche il pubblico è tornato a farsi sentire. Non è certamente mai mancato il supporto degli Ultras di Curva A e Curva B e anche ieri, durante la gara contro il Lecce, si sono registrati numeri molto importanti in quanto a presenze.

Prima, durante e dopo la partita, la Curva B ha intonato un nuovo coro e ha aiutato i tifosi non ultras ad impararlo per cantarlo insieme per tutti i 90 minuti.

Ecco il testo del nuovo coro della Curva B:

“È il mio nonno, lo è il mio papà, siamo figli di questa terra.

Sei l’emblema della mia città

Vinca o perda, non perderà mai.

Questa maglia è tutto per me,

Le radici, il mio sangue, perché

Perché sono di Napoli e morirei per difendere lei.

Morirei per difendere lei!“.