“Scambio con Ronaldo”: l’amico di Osimhen fa discutere sui social!

Una delle possibili trattative che maggiormente ha acceso questi ultimi giorni di calciomercato è stata senza dubbio quella che poteva portare Ronaldo a vestire la maglia del Napoli.

Secondo molti, il noto procuratore del portoghese, Jorge Mendes, era intenzionato a proporre uno scambio al Napoli: Osimhen per Ronaldo più 100 milioni al club azzurro.

Victor Osimhen (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

In particolare, sul proprio canale twitter, Oma Akatugba, amico e personaggio molto vicino ad Osimhen, proprio riguardo questo possibile scambio di mercato, ha lanciato una vera e propria provocazione.

Di seguito quanto detto:

“Ero qui a ridere di tutti voi che urlavate Osimhen al Manchester United. Se sei non vicino alla fonte, twitter può farti credre qualsiasi cosa. Per alcuni, semplicemente desiderato che accadesse. Il peggior colpo qui è stato per il marchio Ronaldo. Per quanto riguarda Osimhen molto bene dato che il suo nome è stato menzionato nell’accordo di scambio che coinvolge forse il miglior giocatore della generazione. Colui che ha iniziato tutto questo ha messo solo in imbarazzo Ronaldo”.