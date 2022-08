Home » News Calcio Napoli » Mendes spinge ancora per lo scambio Osimhen-Ronaldo: filtra la volontà del nigeriano

Il colpo di scena di questo fine mercato potrebbe essere un clamoroso arrivo di Cristiano Ronaldo al Napoli. La trattativa, che sembrava solo una suggestione, è diventata realtà dopo il primo contatto fra l’agente del calciatore Jorge Mendes e la dirigenza azzurra avvenuto nei giorni scorsi. Il tempo, però, stringe e questo rende molto difficile che questa operazione vada in porto.

L’edizione odierna di Tuttosport spiega però che per Mendes non è ancora detta l’ultima parola: il manager di Cr7 sta infatti ancora provando a chiudere l’affare alle condizioni imposte dal Napoli, con il Manchester United che dovrebbe offrire almeno 120 milioni per Osimhen e pagare almeno il 75% dell’ingaggio del portoghese.

Cristiano Ronaldo Napoli (Getty Images)

Osimhen gela Mendes: non vuole lasciare Napoli

Da parte di De Laurentiis filtra, come sempre, tranquillità: il patron azzurro ha espresso le sue condizioni e nulla può fare se non attendere. D’altro canto, nonostante le evidenti difficoltà Mendes continua ad essere fiducioso di convincere i Red Devils a compiere questo investimento, che arriverebbe a costare all’incirca 180 milioni.

A quanto pare, però, un altro tassello mancante sarebbe la volontà di Osimhen di trasferirsi al club allenato da Ten Haag: il nigeriano infatti non vuole lasciare Napoli e rinunciare a giocare alla Champions League, la cui qualificazione è arrivata lo scorso anno anche grazie al suo contributo. Le parole del suo agente, Roberto Calenda, sono dunque da ritenere totalmente veritiere.