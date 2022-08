Home » News Calcio Napoli » Marelli non ha dubbi: l’ha detto sul rigore per il Lecce!

Il Napoli non va oltre il pareggio in casa contro il Lecce, gli uomini di Spalletti, autori di una brutta prestazione, non riescono a portare a casa i tre punti.

Napoli – Lecce (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Uno degli episodi più dubbi del match è sicuramente il rigore concesso al Lecce: Ndombele in area di rigore non vede l’arrivo alle spalle del giocatore del Lecce e nel tentativo di colpire la palla prende anche l’avversario che immediatamente termina giù, l’arbitro senza esitare fischia il rigore.

Il penalty è stato poi sbagliato da Colombo che si fa ipnotizzare da Meret; l’estremo difensore azzurro intuisce l’angolo e senza pensarci due volte respinge il pallone salvando il Napoli da quello che poteva essere il momentaneo svantaggio.

Tuttavia, nel post-gara, come di consueto, è intervenuto a Dazn Luca Marelli il quale è apparso dubbioso sul rigore concesso, di seguito le sue parole:

“Sono molto dubbioso, dall’immagine del Var sembra rigore netto, poi vedendo le immagino rallentate da dietro si capisce che manca un frame dal quale si veda chiaramente che Ndombele tocca il pallone. Manca un’immagine che al 100% ci restituisca la sicurezza che Ndombele non abbia toccato l’avversario. Calcio di rigore per me forzato”.