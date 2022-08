Calciomercato Napoli, il centrocampista lascia il club: cessione definitiva a un passo

È quasi ufficiale l’approdo di Luca Palmiero al Pescara: raggiunta l’intesa col Napoli per una cessione a titolo definitivo. Il centrocampista il classe ’96 ha accettato un contratto biennale con opzione di rinnovo per il terzo anno in caso di promozione in Serie B.

Per Palmiero è un gradito ritorno a Pescara: il playmaker originario di Marano di Napoli ha già militato tra le fila degli abruzzesi durante la stagione di Serie B 2019/2020, quando il Pescara si salvò ai play-out contro il Perugia, collezionando 24 presenze e 1 gol.

Luca Palmiero

La scorsa stagione il centrocampista campano ha giocato in prestito secco, in Serie B, al Cosenza collezionando 29 presenze nella serie cadetta e ha aiutato la squadra ad ottenere un’insperata salvezza.

Data l’esperienza maturata in Serie B e le varie preparazioni svolte con il Napoli, Palmiero potrebbe rivelarsi l’arma in più del Pescara di mister Colombo in vista di una stagione nella quale gli abruzzesi hanno intenzione di tentare la risalita in B.

Giuseppe Esposito