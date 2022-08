Barone risponde a Spalletti: “La tifoseria della Fiorentina non è un giocattolo”

Una nuova giornata di Serie A è già iniziata, ma le polemiche della scorsa non sembrano volersi placare. Fiorentina-Napoli è stato una match molto discusso, soprattutto per ciò che è successo sugli spalti e all’esterno del rettangolo verde di gioco. Lo “scontro” tra Spalletti e il tifoso Viola ha fatto il giro del web e la tifoseria della Fiorentina è stata fortemente accusata in questi giorni. A difendere i propri supporter, ci ha pensato Joe Barone, direttore generale della Fiorentina: queste le sue parole a DAZN durante il prepartita di Udinese-Fiorentina.

Spalletti tifoso Fiorentina (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

“Io e Commiso siamo sempre stati contro la violenza e il razzismo, un tema importante per noi, che siamo nati al sud. Come società abbiamo fatti grandi investimenti sulla città di Firenze e i programmi nella scuola contro il bullismo, il cyberbullismo ed educazione nelle scuole medie e superiori. A me dispiace che ci sia questo attacco sulla nostra tifoseria, non merita tuto ciò, non bisogna generalizzare. La tifoseria della Fiorentina non è un giocattolo, vogliamo rispetto”.