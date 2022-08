Verso Napoli-Lecce: la decisione di Spalletti fa sorridere gli azzurri

Dopo il pareggio con la Fiorentina allo Stadio Artemio Franchi per la terza giornata di Serie A, il Napoli si prepara ad accogliere il Lecce al Diego Armando Maradona mercoledì 31 agosto alle 20:45. La squadra di Spalletti è a quota sette punti con il gruppetto di vertice classifica, composto da Milan, Lazio, Atalanta, Torino e Roma.

Dopo le due straripanti vittorie con Verona e Monza, con rispettivamente cinque e quattro gol segnati, gli azzurri hanno portato a casa un secco 0-0 con la formazione di Vincenzo Italiano. Nonostante l’assegnazione di un punto per parte, però, la nota positiva è la seconda porta inviolata realizzata dal Napoli in tre gare.

FOTO: SSC Napoli, Allenamento

La notizia sull’allenamento

La squadra di Luciano Spalletti, dopo essere rientrata da Firenze, è tornata in campo ieri per una sessione di allenamento. Oggi si svolgerà l’allenamento di rifinitura, ma non ci sarà il consueto ritiro prepartita: tutta la squadra ritornerà a casa propria. A riportarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che annuncia anche che Spalletti non parlerà in conferenza.