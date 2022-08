Cambio di rotta per Napoli-Lecce: la probabile formazione di Spalletti

Turno infrasettimanale per la Serie A, che continua questo tour de force no stop in vista del Mondiale in Qatar e della lunga pausa invernale che si attende. Il Napoli si prepara a scendere in campo domani alle ore 20:45 contro il Lecce allo Stadio Diego Armando Maradona. La formazione di Luciano Spalletti occupa il primo posto in classifica a quota sette punti, dopo aver vinto contro Verona e Monza e pareggiato nell’ultima gara contro la Fiorentina.

Per le prime tre partite, il tecnico di Certaldo ha optato per un classico 4-3-3, riproponendo tra i titolari sempre gli stessi undici scelti per il primo match al Bentegodi. Con Meret tra i pali, il Napoli è sceso in campo con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, Zielinski, Lobotka, Anguissa, Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia.

FOTO: Getty Images, Napoli-Fiorentina

Dal 4-3-3 al 4-2-3-1: le probabili scelte

Con alta probabilità, Luciano Spalletti presenterà delle novità tattiche per la sfida contro il Lecce, dando spazio ad alcuni nuovi acquisti non ancora messi in gioco a pieno e adoperando un cambio modulo. Si passa ad un 4-2-3-1 con la novità principale di vedere dal primo minuto in campo Giacomo Raspadori.

Il nuovo acquisto del Napoli, arrivato in maglia azzurra dopo una lunghissima trattativa con il Sassuolo, ha fatto il suo esordio in campionato nel nuovo club nel corso dello scorso match contro la Fiorentina. Entrato al 61°, Raspadori ha sostituito Piotr Zielinski, costruendosi anche un’occasione da gol, fatta sfumare dall’ottimo intervento tra i pali di Gollini.

Tra le altre novità che potrebbero vedersi in campo domani sera, potrebbe esserci anche la partenza da titolare di Mathias Olivera al posto di Mario Rui, ancora in ballottaggio, e di Politano al posto di Lozano.

La probabile formazione del Napoli

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia; Osimhen. All. Spalletti