Home » News Calcio Napoli » Baroni in conferenza: “Dobbiamo farlo per battere il Napoli”, poi le parole al miele per gli azzurri

Il tecnico del Lecce, Marco Baroni, ha parlato quest’oggi in conferenza stampa in vista del match contro il Napoli, in programma domani al Diego Armando Maradona.

Di seguito, quanto evidenziato:



“Devo verificare la forma di tutti, perché abbiamo speso tantissimo fino ad oggi e un incontro così ravvicinato ci fa mettere più attenzione alle risorse dei ragazzi, qualche piccolo acciacco e quindi ci prendiamo qualche ora, ma qualche variazione ci può essere. Andiamo a giocare in uno stadio incredibile contro un avversario che non ha niente di meno a Inter, Milan, Juve e alle altre big. Un attacco pazzesco, ma noi dobbiamo fare una partita concentrata, dove potrebbe non bastare ma dobbiamo provarci”.

Marco Baroni (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Sulle possibili novità di formazione: “Sto valutando davvero, non è pretattica. Ho ancora dei dubbi su chi giocherà, quindi mi prendo qualche ora. Abbiamo cinque cambi e dobbiamo imparare a sfruttarli bene nel corso della gara”.

Sul suo passato in azzurro: “Non mi guardo indietro, anche se Napoli è stata l’esperienza più emozionante della mia carriera, in una piazza con grande passione. Ma questo fa parte del passato, oggi ci ritroviamo da avversari. Ai ragazzi ho detto che è un onore giocare lì e che dobbiamo farlo con personalità”.