Bimbo costretto a indossare la maglia Napoli al contrario a Firenze: iniziativa d’applausi del club!

Sta facendo discutere ormai da giorni quanto accaduto allo stadio Artemio Franchi in occasione di Fiorentina-Napoli. Il riferimento, tra gli altri, va al bambino di nove anni che – immortalato dalle telecamere nel corso della sfida – si è visto costretto a indossare la maglia azzurra al contrario.

A raccontarlo è stato lo stesso padre in un’intervista rilasciata alla redazione di serieanews, sottolineando l’ambiente ostile che si era creato sugli spalti.

“Diverse persone hanno iniziato a inveirci contro. Non me lo aspettavo e la cosa mi ha innervosito: i toni si stavano alzando in maniera preoccupante“, ha raccontato. “Hanno obbligato Antonio a togliere la maglietta. Dato che non ne avevamo altre, l’ha dovuta indossare al contrario. Almeno ha funzionato, solo così ci hanno finalmente lasciato in pace“.

Il club pronto ad accoglierlo a Castel Volturno

Il Napoli in queste ore si è attivato subito per regalare una gioia al piccolo tifoso, protagonista suo malgrado di episodi vergognosi al Franchi.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Mirko Calemme su Twitter, infatti, il club azzurro ha invitato il piccolo tifoso a raccogliere l’abbraccio della squadra a Castel Volturno e allo stadio Diego Armando Maradona.