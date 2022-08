Home » News Calcio Napoli » Raspadori sempre più motivato: “Ho la soluzione per far bene qui”

Il Napoli non vince contro la Fiorentina e fallisce l’occasione per salire in vetta solitaria. Spalletti ha schierato l’undici titolare che era sceso in campo contro Verona e Monza, ma nel secondo tempo si sono visti i nuovi acquisti come Simeone, Ndombele e Raspadori.

Giacomo Raspadori Napoli

Proprio l’ex Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN nel post partita.

Di seguito le parole del nuovo numero 81 azzurro:

Grande parata di Gollini? “È stata una situazione dove potevo far meglio. Volevamo vincere e non ci siamo riusciti. Dobbiamo ripartire dalle cose positive e farlo subito. Si gioca ogni tre giorni e fare il massimo per stare bene”.

Sotto punta è il tuo ruolo? “Stare nella zona centrale è dove mi sento più a mio agio. Sono a disposizione del mister e fare il meglio per questa squadra”.

Com’è questo nuovo mondo? “È un bel cambiamento, allenarmi con giocatori di questo calibro è stimolante. Voglio conoscere tutti sempre più per poter dare tanto a questa squadra. Sono felice. La soluzione è lavorare a testa basta perché è il metodo migliore per raggiungere i propri obiettivi”.