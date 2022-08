Navas-Napoli in salita: il portiere attende il PSG, le ultime

In queste ultime giornate di calciomercato il Napoli lavora per concludere le trattative rimaste ancora in ballo. Una tra queste è quella relativa a Keylor Navas: il portiere costaricano del PSG è nel mirino del ds Cristiano Giuntoli da inizio mercato, ma l’operazione è più complessa del previsto.

L’accordo con il Napoli, infatti, prevede un biennale da 4 milioni netti, ma il calciatore è in attesa di ricevere la buonuscita dal club francese di provenienza. Per tale motivo, secondo quanto riportato dall’edizione oggi in edicola della Gazzetta dello Sport, l’affare per Navas sembra essere in salita. Il portiere ha un contratto con il Paris Saint-Germain dalla durata di 2 anni per uno stipendio di 9 milioni netti a stagione fino al 2024.

FOTO: Getty Images, Navas

Come raccontato dalla Rosea, Navas non ha alcuna intenzione di rinunciare a questi soldi ed attende il passo del PSG per trovare un punto di incontro. Di contro, il club di proprietà qatariota non ha alcuna intenzione di andare incontro al calciatore.