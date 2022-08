Napoli Femminile, Adriana Gomes sul mercato azzurro: “Se arrivasse, sarebbe un sogno”

Mentre la Serie A è iniziata già da qualche settimana, per il Napoli Femminile è ancora tempo di preparazione. Il campionato di B, infatti, per le azzurre inizierà il 18 settembre a Trento.

Nella giornata di ieri, il Napoli ha tenuto un allenamento congiunto contro il Chieti e la partita è terminati con il risultato di 11-0 per le ragazze allenate da Dimitri Lipoff.

Napoli Femminile Allenamento Congiunto

DI seguito il comunicato pubblicato dal Napoli Femminile:

NAPOLI FEMMINILE (4-3-3) Copetti (Tasselli-Repetti); Botta (Oliva), Di Marino, Nozzi (Di Bari), De Sanctis; Mauri, Franco, Ferrandi; Tamborini, Gomes, Pinna (Landa).

Otto reti della portoghese Gomes, un colpo di testa di Di Marino, la volée di Landa ed il gol di Pinna a “stappare” la partita: così il Napoli Femminile si è imposto per 11-0 nell’allenamento congiunto con il Chieti in quel di Rivisondoli.

Con la sola Strisciuglio ai box ed Albertini non al meglio, mister Lipoff ha optato per un 4-3-3 molto simile a quello visto contro la Roma Primavera anche se ovviamente nel corso del match ha alternato poi tutte le calciatrici disponibili.

La cronaca del match

Azzurre già avanti all’ottavo con Pinna, brava in mischia ad approfittare di un rimpallo dopo il corner battuto da Mauri. Su un terreno ai limiti della praticabilità causa pioggia incessante, le azzurre hanno fatto girare molto bene il pallone ed al 27′ hanno trovato il raddoppio con Gomes su rigore (fallo netto di Chiellini su Franco). Nel secondo dei tempi da 30′, il Napoli Femminile è partito forte ed ha trovato il gol del 3-0 con Di Marino su assist di Pinna dopo un perfetto schema da corner. Il poker lo ha calato Gomes di testa su assist di Ferrandi dopo una conclusione di Franco deviata da un difensore. Tripletta personale per la portoghese – con una bella incornata – e cinquina per le azzurre sul finale della seconda frazione. Sempre Gomes, poco dopo, con un tocco al volo di destro ha siglato il 6-0 (poker per lei) mentre nel finale l’ex della Torres ha trovato il 7-0 con un beffardo pallonetto ed il gol dell’otto a zero approfittando di uno svarione del portiere. Di Landa la rete, mancina, del 9-0 mentre Gomes ha completato il suo show personale con le due reti che hanno decretato il punteggio di undici a zero.

Gomes: “Cristiano Ronaldo sarebbe un sogno”

Al termine del match, Adriana Gomes, vera stella del match con 8 reti siglate, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club.

Di seguito le sue parole:

“Stiamo iniziando a mettere in pratica i dettami del mister cercando di realizzare le combinazioni palla a terra che ci chiede insistentemente. Il campionato di B è lungo e difficile, dovremo avere continuità di rendimento”.

Cristiano Ronaldo a Napoli? “Sarebbe bellissimo, lui per me è un idolo. Lo aspetto qui”.