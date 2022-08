Home » News Calcio Napoli » Napoli, via un altro esubero: accordo per il prestito

Il calciomercato è ormai agli sgoccioli, le società vogliono piazzare gli ultimi colpi al fine di rendere maggiormente competitive le proprie rose.

Gli ultimi giorni di calciomercato sono sempre molto frenetici, gli agenti cercano di piazzare tutti quei giocatori che sono o ai margini di un progetto oppure ancora senza società.

Una delle squadre più attive è sicuramente il Napoli, la società partenopea è alla ricerca di un portiere forte e di esperienza, probabilmente Keylor Navas, da regalare a Spalletti e monitora la suggestione Cristiano Ronaldo.

Anche in uscita gli azzurri sono molto vigili: stanno cercando di piazzare gli ultimi esuberi e soprattutto trattano con il Paris Saint Germain la cessione di Fabian Ruiz.

Infatti, proprio per quanta riguarda la cessione di giocatori fuori dal progetto tecnico, è fatta per il passaggio in prestito di Filippo Costa al Foggia.

Filippo Costa

Il terzino sinistro, che mai ha esordito in gare ufficiali con la maglia del Napoli, è pronto a vivere questa nuova esperienza dopo il prestito dello scorso anno al Parma.

Saranno ultime ore di calciomercato veramente intense e i colpi di scena sono dietro l’angolo; chissà che in questo senso la società partenopea non possa essere protagonista.