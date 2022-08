Il sindaco della città di Napoli, Gaetano Manfredi, è intervenuto nel pomeriggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della SSC Napoli.

Il primo cittadino ha espresso la sua opinione circa gli episodi avvenuti ieri allo stadio Artemio Franchi, con protagonista il tecnico azzurro Luciano Spalletti.

Di seguito, quanto evidenziato a tal proposito:

“Episodio di grandissima inciviltà, spero che questo tifoso venga individuato. Firenze è una città civile, per questo dispiace. Il sindaco Nardella è un grande amico di Napoli, ha origini campane e sicuramente non gli avrà fatto piacere che un tifoso della sua squadra si sia comportato in questa maniera. Quest’atteggiamento così aggressivo verso Spalletti spero non celi dietro un’idea razzista contro i napoletani. Spalletti ha fatto bene a denunciare nel post-partita. Bisogna sempre stigmatizzare questi comportamenti”.

Sulla cittadinanza onoraria a Mertens: “Presto la data”

Manfredi, nel corso del suo intervento radiofonico, ha parlato anche dell’evento in programma in città per la consegna della cittadinanza onoraria a Dries Mertens, dopo l’annuncio delle scorse settimane, non appena è divenuto ufficiale il suo addio al Napoli.

Belgium’s Dries Mertens pictured during a press conference of the Belgian national team, the Red Devils, Monday 13 June 2022 in Warsaw, Poland, in preparation of the upcoming UEFA Nations League game of tomorrow in Poland. BELGA PHOTO BRUNO FAHY (Photo by BRUNO FAHY / BELGA MAG / Belga via AFP) (Photo by BRUNO FAHY/BELGA MAG/AFP via Getty Images)

“Non abbiamo ancora fissato una data precisa, dovremo concordarla con lui“, ha annunciato il sindaco. “L’Italia è fatto di burocrazia, ci vuole un po’ di tempo per perfezionare quest’atto. Dries dovrà venire a Napoli, presto troveremo un accordo sulla data. Il fatto che abbia tenuto la sua casa qui è ciò che ci ha spinti a conferire questa cittadinanza onoraria. Mertens ha eletto Napoli a sua città, la ama e rappresenta per noi un testimonial importante di quanto Napoli sia una città accogliente e amata da tutti i cittadini del mondo”.