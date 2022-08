Home » Dove vedere il Napoli in tv » Dove vedere Napoli-Liverpool in tv: Sky o Prime Video?

DOVE VEDERE NAPOLI LIVERPOOL – Manca soltanto una settimana all’inizio della fase a gironi della UEFA Champions League 2022-23, che vedrà protagonista anche il Napoli dopo due anni di assenza.

L’esordio stagionale nella massima competizione continentale della squadra di Luciano Spalletti è previsto per mercoledì 7 settembre alle 21:00, contro il Liverpool.

Tra le due squadre è una sfida che è divenuta ormai un classico nella storia recente in Champions League degli azzurri: già nella stagione 2018-2019 e 2019-2020 i Reds, allenati da Jurgen Klopp, hanno affrontato la squadra partenopea.

Oltre alla squadra di Premier League, ad affrontare il Napoli nel girone A ci sono anche l’Ajax e il Rangers: tutte sfide dal sapore particolare, considerando anche il calore del tifo delle squadre in questione, Napoli compreso.

Il calendario del Napoli in Champions League

Questo è il calendario completo del Napoli per la massima competizione europea:

PRIMA GIORNATA: Napoli-Liverpool, 7 settembre alle 21:00

SECONDA GIORNATA: Rangers-Napoli, 13 settembre alle 21:00

TERZA GIORNATA: Ajax-Napoli, 4 ottobre alle 21:00

QUARTA GIORNATA: Napoli-Ajax, 12 ottobre alle 18:45

QUINTA GIORNATA: Napoli-Rangers, 26 ottobre alle 21:00

SESTA GIORNATA: Liverpool-Napoli, 1 novembre alle 21:00

Queste le prime partite del Napoli per questo ritorno in Champions League: si apre e si chiude con il Liverpool. Qualora gli azzurri dovessero raggiungere il primo o il secondo posto, si qualificherebbero agli ottavi di finale, in programma per il 14/15/21/22 febbraio e 7/8/14/15 marzo 2023.

Dove vedere Napoli Liverpool

Dove vedere Napoli Liverpool in tv? Su Sky o Prime Video? In questi minuti è arrivata l’ufficialità: la sfida sarà visibile, in esclusiva, su Amazon Prime Video.

Per usufruire del servizio, bisogna essere abbonati ad Amazon Prime. Il costo dell’abbonamento è di 36 €/anno o 3,99 €/mese. Amazon prevede, inoltre, la possibilità di provare il servizio per 30 giorni.

Per vedere la Champions League su Prime Video è necessario scaricare l’app di Prime Video sui propri device, Smart Tv, Smartphone e Tablet iOS e Android. Prime Video si raggiunge su PC anche via Browser. L’app di Prime Video è presente anche su Sky Q, su consolle di gioco, set top box e TimVision Box.

In alternativa si può usare la Fire Stick di Amazon che, collegata alla porta HDMI della Tv, la trasforma in una Smart Tv.