Calendario Napoli 2022/23: tutti gli incroci tra Champions e Serie A

Il Napoli è tornato in Champions League dopo due anni di assenza ed affronterà nel girone A l’Ajax, il Liverpool e il Rangers. Secondo il calendario pubblicato in mattinata dalla UEFA, gli azzurri apriranno le danze con una partita in casa contro il Liverpool il 7 settembre alle ore 21:00, per poi proseguire con Rangers e Ajax in trasferta per le gare d’andata.

Champions League (Getty Images)

Tutte le partite relative alla fase a gironi si concluderanno prima della sosta dei campionati per i Mondiali in Qatar, prevista dal 20 novembre al 18 dicembre. L’ultima giornata di questa prima parte di Champions League è infatti fissata per l’1-2 novembre 2022, data in cui il Napoli volerà ad Anfield per incontrare il Liverpool.

Tutte le partite in calendario per il Napoli

Di seguito il calendario completo del Napoli 2022/23:

Lazio-Napoli, 3 settembre 20:45

Napoli-Liverpool, 7 settembre 21:00

Napoli-Spezia, 11 settembre*

Rangers-Napoli, 13 settembre 21:00

Milan-Napoli, 18 settembre*

Napoli-Torino, 2 ottobre*

Ajax-Napoli, 4 ottobre 21:00

Cremonese-Napoli, 9 ottobre*

Napoli-Ajax, 12 ottobre 18:45

Napoli-Bologna, 16 ottobre*

Roma-Napoli, 23 ottobre*

Napoli Rangers, 26 ottobre 21:00

Napoli-Sassuolo, 30 ottobre*

Liverpool-Napoli, 1 novembre 21:00

Atalanta-Napoli, 6 novembre*

*Data e orario non ancora definiti dalla Serie A

Per questa prima fase di Champions League il Napoli affronterà queste sei partite per provare ad accedere agli ottavi di finale, qualificandosi primo o secondo nel girone.