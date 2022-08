Home » calciomercato napoli » Niente offerta dello United per Osimhen? La scelta che può far saltare tutto: c’entra l’Ajax!

C’è fermento in casa Napoli dopo le notizie che accostano Cristiano Ronaldo al club azzurro. Il fuoriclasse portoghese è stato offerto agli azzurri dal suo procuratore Jorge Mendes, alla ricerca per lui di una nuova sistemazione in grado di fargli giocare la Champions League.

Il Napoli ha effettuato la sua proposta: il Manchester United dovrebbe effettuare una ricca offerta da almeno 100 milioni per Osimhen e sostenere per quest’anno l’ingaggio di CR7. In tal caso, gli azzurri valuterebbero molto volentieri l’arrivo del cinque volte Pallone d’Oro.

Foto: Getty Images- Antony

Antony vicino allo United: salta Osimhen?

L’offerta dello United per Osimhen sarebbe però imprescindibile per la buona riuscita dell’affare. Al momento, i Red Devils non hanno ancora effettuato tale offerta e tale volontà non sembra trasparire.

Il club inglese infatti sembra dirottato per un altro obiettivo per il reparto offensivo: si tratta dell’ala brasiliana dell’Ajax Antony. Per lui, secondo quanto riporta Il Corriere del Mezzogiorno, è stata fatta una mega offerta di 94 milioni di euro che però non è stata ancora accettata dai Lancieri. Il giocatore, però, ha fatto trasparire la sua volontà di accasarsi al club allenato dal suo mentore Ten Haag in una recente intervista in cui non ha usato mezzi termini per affermare la sua volontà di cambiare aria.

Una notizia delle ultime ore può essere un segnale della volontà dell’Ajax di accontentarlo: il giocatore infatti non è stato convocato per la prossima gara di campionato contro l’Utrecht. Nel caso in cui lo United chiudesse il suo acquisto, diventerebbe davvero difficile pensare anche ad una maxi offerta per Osimhen.