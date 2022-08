In questi ultimi giorni di mercato, oltre alla suggestiva ipotesi di un possibile scambio tra Napoli e Manchester United, con protagonisti eventuali Cristiano Ronaldo e Victor Osimhen, si può accendere definitivamente la pista che porta a Keylor Navas.

Non è più un mistero: il Napoli è uscito allo scoperto per cercare di mettere le mani sul portiere ex Real Madrid. Resta, però, da superare lo scoglio rappresentato dal Paris Saint-Germain che, dopo aver quasi chiuso per il trasferimento di Fabian in Ligue 1, deve trattare con il calciatore per la buonuscita.

Keylor Navas (Photo by David Ramos/Getty Images)

Prezioso potrebbe essere il lavoro dell’agente Jorge Mendes, nome fortemente chiacchierato in queste ultime ore proprio per la situazione relativa a Cristiano Ronaldo.

Secondo quanto si apprende dal giornalista, nonché esperto di calciomercato, Nicolò Schira, domani ci saranno nuovi contatti tra il Paris e il potente procuratore portoghese per discutere la risoluzione del contratto. Il portiere – si legge – chiede diciotto mensilità per chiudere il rapporto lavorativo con la società francese.