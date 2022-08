“Ronaldo al Napoli? La verità è un’altra”, sorpresa Spalletti: spiazza tutti in diretta!

FInisce 0-0 tra Napoli e Fiorentina all’Artemio Franchi. Gli azzurri sprecano alcune occasioni che potevamo regalare la vittoria e la vetta solitaria, mentre in difesa reggono bene gli affondi dei giocatori viola.

Mercato Napoli Cristiano Ronaldo (Photo by Steve Bardens/Getty Images)

Nel post partita, Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn e ha parlato anche del tormentone Ronaldo che sta monopolizzando gli ultimi giorni del mercato azzurro.

Di seguito un estratto delle sue parole:

Ronaldo? “Non ho tempo per pensare ad altre cose. Ho una squadra ancora da far carburare perché nonostante le sostituzioni non siamo riusciti a dare l’impulso che volevamo.

La società ci pensa? “Da quando sono arrivato sono tutti sul mercato. Se una società arriva con 100 milioni, per me, è difficile rifiutare”.

Con questo mercato hai più soluzioni? “Secondo me avete fatto male i conti. È andato via Petagna è arrivato Simeone, è andato via Mertens è arrivato Raspadori. Quelli che sono andati, sono stati sostituiti quindi i giocatori sono gli stessi tali e quali. Le situazioni mi permettono, certamente, di avere qualche possibilità in più. Però poi bisogna ritrovare il blasone, l’esperienza che abbiamo perso con quello che sono persi. Quelli che sono arrivati sono più freschi e forse più motivati. Questo per me è più stimolante”.