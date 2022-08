A pochi giorni dal termine della sessione estiva di mercato, uno dei calciatori che può lasciare il Napoli in extremis è Adam Ounas.

L’algerino è fuori dai convocati per la sfida di questa sera contro la Fiorentina, dopo che nella giornata di ieri ha accusato un affaticamento alla coscia destra.

Per lui, le porte del mercato restano aperte, qualora dovesse arrivare un’offerta congrua alla valutazione del suo cartellino.

Su Ounas stando a quanto reso noto da Il Corriere del Mezzogiorno, Monza e Sampdoria lo tengono in considerazione in questa ultima fase di mercato, andando ad aggiungersi alle altre squadre a cui è stato accostato il ragazzo in queste settimane.

Il classe ’96 ha ancora un anno di contratto con il club azzurro, motivo per cui i partenopei possono valutare un suo addio in extremis per evitare una cessione a parametro zero nella prossima estate.

Frattanto, anche lo stesso calciatore potrebbe valutare di cambiare aria per cercare di trovare più spazio altrove. Il tecnico Luciano Spalletti lo ha spesso utilizzato – quando disponibile – nella scorsa stagione, anche se a gara in corso, ma è chiaro che il ragazzo gradirebbe un minutaggio superiore e con più presenze dal primo minuto.