Ultim’ora – Affaticamento muscolare per un azzurro, il comunicato ufficiale

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è partito fortissimo in questo avvio di campionato. Gli azzurri hanno battuto il Verona al Bentegodi alla prima di campionato e il Monza allo Stadio Maradona alla seconda giornata. La squadra allenata da mister Spalletti è alle prese con la preparazione della sfida di Serie A contro la Fiorentina allenata da Vincenzo Italiano.

Il Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noto il Report dell’allenamento mattutino svolto all’ SSC Napoli Konami Training Center. Oggi la conferenza stampa alla vigilia della gara e poi il gruppo squadra partirà per Firenze. Ecco di seguito il comunicato ufficiale:

NAPLES, ITALY – AUGUST 21: Adam Ounas of SSC Napoli during the Serie A match between SSC Napoli and AC Monza at Stadio Diego Armando Maradona on August 21, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina in programma allo Stadio Franchi domani alle ore 20.45 per la terza giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente esercitazione tattica e partita a tema. Chiusura con esercitazione sui calci piazzati. Ounas ha riportato un affaticamento alla coscia destra. Terapie per Demme“.

FERNANDO GRAZIANO