Lobotka carico: “Vogliamo farlo stasera”, poi sulla Fiorentina

Il Napoli di Luciano Spalletti tra poco più di mezz’ora scenderà in campo all’Artemio Franchi di Firenze per sfidare la Fiorentina.

Gli azzurri arrivano da due vittorie consecutive contro Verona e Monza e puntano ai tre punti anche contro la viola. In caso di successo, il Napoli verrebbe “catapultato” in solitaria, in testa alla classifica della Serie A dopo sole tre giornate.

VERONA, ITALY – AUGUST 15: Stanislav Lobotka of Napoli celebrates after scoring their team’s fourth goal during the Serie A match between Hellas Verona and SSC Napoli at Stadio Marcantonio Bentegodi on August 15, 2022 in Verona, . (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Nel corso del pre partita, Stanislav Lobotka ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Il centrocampista slovacco ha parlato del match che aspetta gli azzurri e ha provato ha spiegare le insidie che nasconde una partita del genere.

DI seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Che match sarà contro la Fiorentina? “Siamo concentrati solo su questa partita. Tutte le partite sono diverse e la Fiorentina è una squadra forte, ma anche noi abbiamo le nostre qualità e vogliamo dare spettacolo”.