LIVE – Fiorentina-Napoli, le formazioni: in attacco non cambia nulla, Italiano lancia subito Barak

Buonasera cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Fiorentina-Napoli, terza giornata del campionato di Serie A 2022/23. Dopo i successo con Verona e Monza, gli azzurri di Luciano Spalletti incontrano il primo grande ostacolo della stagione: la Fiorentina di Vincenzo Italiano, reduce dalla fresca qualificazione alla fase a gironi della Conference League.

Per quanto riguarda le scelte di formazione, Spalletti si affida agli stessi 11 che hanno stravinto le prime due gare di campionato. Meret ancora tra i pali, Mario Rui preferito a Mathias Olivera a sinistra. In cabina di regia c’è Lobotka, con Anguissa e Zielinski mezzali del 4-3-3. Davanti il tridente Lozano-Osimhen-Kvaratskhelia. Non è ancora tempo per gli ultimi arrivati: Ndombele, Raspadori e Simeone che partono dalla panchina e saranno armi a gara in corso.

FIORENTINA – NAPOLI, LE FORMAZIONI UFFICIALI:

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Ikoné, Jovic, Sottil. Allenatore: Italiano.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

