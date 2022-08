Home » Dove vedere il Napoli in tv » Dove vedere Fiorentina-Napoli in tv e in streaming

DOVE VEDERE FIORENTINA NAPOLI – Il Napoli si appresta a disputare la terza giornata di Serie A: oggi domenica 28 agosto, alle ore 20:45, gli azzurri saranno ospiti della Fiorentina allo Stadio Artemio Franchi.

Il Napoli ha vinto le prime due gare di questo campionato contro Hellas Verona e Monza e ha fatto vedere subito grandi cose. La sorpresa di questo inizio campionato, infatti, è sicuramente il nuovo acquisto Khvicha Kvaratskhelia, autore di tre gol e un assist in due match.

La Fiorentina, invece, ha disputato giovedì il ritorno dei playoff di Conference League: i Viola si sono qualificati alla fase a gironi nonostante lo 0-0 in casa del Twente, vista la vittoria per 2-1 di una settimana prima a Firenze.

Ora, l’incrocio alla terza giornata di campionato che regala il primo big-match di stagione per gli uomini di Luciano Spalletti.

Napoli Spalletti

Fiorentina-Napoli: i precedenti

Le due compagini hanno disputato in totale 144 match in Serie A, con un bilancio leggermente favorevole – in assoluto – al club viola.

54 vittorie della Fiorentina

39 pareggi

51 vittorie del Napoli

Al Franchi, invece, sono 72 i precedenti:

36 vittorie della Fiorentina

18 pareggi

18 vittorie del Napoli

Le probabili formazioni

Il Napoli è chiamato a confermarsi dopo le due vittorie contro Hellas Verona e Monza, mentre la squadra di Vincenzo Italiano ha intenzione di sfruttare la scia dell’entusiasmo dopo la qualificazione nella fase a gironi della UEFA Conference League.

In virtù di quest’ultimo fattore, non sono escluse rotazioni in casa Viola, pronta a scendere in campo con il classico 4-3-3. Possibile esordio a partita in corso per Antonin Barak, che proprio in questi minuti è diventato un nuovo giocatore della Fiorentina.

Stesso modulo anche per gli azzurri, che schiereranno verosimilmente lìundici iniziale già visto nelle prime due di campionato.

Fiorentina (4-3-3) – Gollini; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Jovic, Sottil.

Napoli (4-3-3) – Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Dove vedere Fiorentina Napoli: SKY o DAZN?

Il match Fiorentina-Napoli sarà visibile in diretta streaming esclusiva su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A.

Per poter seguire il match è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili per il piano standard o 39,99 euro per il piano plus. L’incontro del Bentegodi sarà visibile anche su Sky per coloro che hanno attivato il canale satellitare Zona DAZN al prezzo aggiuntivo di 5 euro mensili.