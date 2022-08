“Sanzioni e intervento del sindaco”: dura condanna per i cori contro Napoli a La Spezia

Nel corso della sfida di Serie A tra Spezia e Sassuolo, che si è tenuta nella giornata di ieri allo stadio Armando Picco, si sono sentiti nitidamente alcuni cori discriminatori di matrice territoriale contro la città di Napoli e i napoletani. “Odio Napoli” e “Noi non siamo napoletani”: queste i cori che si sono uditi durante il primo tempo dell’incontro.

A prendere posizione è l’ex capo della procura della Federcalcio, Giuseppe Pecoraro. Di seguito, la dura condanna riportata da ANSA:

“Apprendo con dispiacere che anche al ‘Picco’ di La Spezia durante la partita con il Sassuolo sono stati ascoltati cori razzisti contro Napoli e i napoletani. L’accaduto è ancor più grave perché nella gara non era impegnata la squadra del Napoli.

(Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Vanno presi provvedimenti di altra natura. Oltre alla solita solidarietà delle istituzioni che si manifesta in queste circostanze, propongo che non solo siano irrogate sanzioni disciplinari esemplari,ma anche che il sindaco di La Spezia con il presidente della squadra, nel prendere le distanze, facciano qualcosa di concreto: assumano iniziative che esaltino sotto il profilo culturale e sportivo la grandezza di Napoli e del suo popolo, da mostre a convegni, così come riconosciuta in tutto il mondo: le iniziative prese potrebbero attenuare le pene. Basta con gli ignoranti, o forse è invidia?…”.