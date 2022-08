Cori razzisti durante Spezia-Sassuolo: “Odio Napoli, non siamo napoletani”

Purtroppo ci troviamo costretti per l’ennesima volta a parlare di un episodio spiacevole che sempre più spesso si ripete negli stadi italiani.

Nel corso della sfida di Serie A tra Spezia e Sassuolo si sono sentiti nitidamente alcuni cori discriminatori di matrice territoriale contro la città di Napoli e i napoletani.

La filastrocca è sempre la stessa, così come i cori: “Odio Napoli” e “Noi non siamo napoletani”. Cori che sono andati in scena nel corso del primo tempo del match.

Tifosi Spezia vs Napoli

Lo stadio Picco di La Spezia dunque non si è rivelato immune a questi beceri cori e a questa brutta malattia chiamata razzismo che è purtroppo ancora molto presenti negli stadi di tutta l’Italia.

La domanda è sempre la stessa: quando la smetteremo con questa vergogna?

La speranza è che i colpevoli vengano severamente puniti e gli sia impedito di mettere piede in uno stadio per lungo tempo. Vedremo quali saranno, se ci saranno, i provvedimenti presi in merito dalle autorità competenti a livello sportivo e non solo.