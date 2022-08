Spalletti verso Firenze: “Me lo aspetto domani dalla squadra, vi spiego”, poi l’annuncio sulla formazione

Tra poco più di ventiquattr’ore, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato nella consueta conferenza stampa di vigilia. Inevitabili gli spunti di mercato, con le voci su Cristiano Ronaldo in primis, con un occhio però alla sfida di domani contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Di seguito, quanto dichiarato dal tecnico azzurro a tal proposito:

“Piu o meno la formazione di domani sarà la stessa delle prime due, poi ci sono diverse situazioni che permettono di avere più benzina ai nuovi arrivati. Allo stesso tempo abbiamo un numero di calciatori che ci permette di fare dei cambi anche quando le partite non sono ravvicinate.

Raspadori? “Puó essere scelto, si è allenato anche con la squadra precedente, quindi si tratta solo di valutazioni e di scelte”.

Cosa si aspetta a Firenze? “Quello che abbiamo già visto: giocare d’impatto, i miglioramenti in base all’impatto fisico, nel calcio moderno ci sarà qualche leggerezza in più perché nel continuo attaccare e difendere si vedrà qualche errore, colmato dall’impeto e dall’intervento singolo. Si corrono più rischi nel calcio attuale e si gioca a campo aperto, a sventagliare da una parte e dall’altra per poi andare a ricomporci velocemente, mi aspetto di vedere anche delle cose viste nelle due gare precedente”.

L’errore da evitare? “Ci siamo concessi distrazioni che poi ci sono costati i risultati, anche se poi abbiamo sviluppato la gara correttamente per larghi tratti, ma poi abbiamo pagato gli epoisodi, non dobbiamo permetterci questi episodi, ma restare accesi sempre, ancora di più. Sarà il particolare a fare la differenza”.