Ufficiale la scelta dell’allenatore su Cristiano Ronaldo: la notizia

Continuano le voci di mercato relative a Cristiano Ronaldo e ad un suo possibili accostamento al Napoli, proposto dal suo procuratore Jorge Mendes. L’attaccante portoghese è in rottura con il Manchester United, del quale non condivide più il progetto. Ronaldo cerca una squadra che possa garantirgli la Champions League e, per questo motivo, il Napoli potrebbe rappresentare una papabile concorrente.

FOTO: Getty Images, Ronaldo

La scelta del Manchester United

Dopo un avvio di stagione piuttosto deludente, la rottura tra il portoghese e il Manchester United sembra sempre più marcata. La formazione di ten Hag ha subito due pesanti sconfitte, una contro il Brighton in casa, in apertura di Premier League, e un’altra con il Brentford per 4-0. Nella scorsa giornata, però, la vittoria per 2-1 contro il Liverpool ha rianimato i tifosi dei Red Devils.

Proprio nella partita contro il Liverpool, però, il numero 7 è partito dalla panchina ed è subentrato solo all’86° minuto. Alle 13:30 il Manchester United scenderà in campo contro il Southampton e, secondo le formazioni ufficiali pubblicate sui canali social del club, ancora una volta Cristiano Ronaldo partirà dalla panchina.