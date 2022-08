Operazione CR7 “in saldo” per il Napoli: tutto sulle cifre dell’affare

Negli ultimi giorni è tornata al centro delle voci di calciomercato la possibilità dell’arrivo di Cristiano Ronaldo al Napoli. L’agente del portoghese, Jorge Mendes, in ottimi rapporti con Aurelio De Laurentiis per diverse operazioni concluse nel passato, avrebbe proposto, secondo quanto riferito dai vari esperti di mercato, l’attaccante dello United al club partenopeo.

Non è una novità, infatti, che Ronaldo voglia lasciare il Manchester United, non credendo più nel progetto della società inglese e volendo giocare la Champions League. L’avvio di stagione del club, inoltre, non è stato dei migliori: la prima e la seconda in Premier League, prima dell’ottimo successo con il Liverpool, hanno portato ad una sconfitta con il Brighton e ad una con il Brentford per 4-0.

Cristiano Ronaldo (Getty Images)

Ronaldo-Napoli: i costi dell’operazione

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si concentra sui costi dell’operazione proposta da Mendes. L’idea del procuratore sarebbe quella di garantire al Napoli la cessione di Victor Osimhen, per una cifra fissata a 130 milioni da Aurelio De Laurentiis, e l’acquisto di Ronaldo con l’intervento dello United per coprire l’esoso ingaggio.

Il club inglese dovrebbe pagare, oltre i 130 milioni per Osimhen, 19-20 milioni per coprire l’ingaggio di Cristiano Ronaldo. I costi dell’operazione per Aurelio De Laurentiis sarebbero di 4-5 milioni più percentuali legate al marketing e al merchandising.