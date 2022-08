Mourinho durissimo dopo Juve-Roma: “Mi sono vergognato!”

José Mourinho ci ha abituati nel corso degli anni a dei veri e propri show durante le sue interviste pre e post partita. La sfida della sua Roma contro la Juventus non poteva essere da meno e così è stato.

L’allenatore portoghese ha commentato in modo a dir poco colorito il pareggio ottenuto dai giallorossi a Torino, dopo un pessimo primo tempo.

Di seguito le sue parole:

TIRANA, ALBANIA – MAY 25: Jose Mourinho, Head Coach of AS Roma kisses the UEFA Europa Conference League Trophy after their sides victory during the UEFA Conference League final match between AS Roma and Feyenoord at Arena Kombetare on May 25, 2022 in Tirana, Albania. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

Sulla partita: “Abbiamo avuto un gran c**o nel primo tempo e fatto qualcosa in più nel secondo. Alla squadra ho detto che avevo avuto vergogna del primo tempo fatto. 1-0 è stato un risultato incredibile per noi al primo tempo. Siamo stati molto fortunati. Nel secondo tempo abbiamo fatto una partita diversa. Avevamo pochissime soluzioni offensive in panchine. Allegri ha avuto tanto scelte dalla panchina”.

Su Zaniolo e su Mancini: “Per me è stata dura togliere Mancini perché i difensori sono stati vittima del brutto gioco che abbiamo fatto. Abbiamo sbagliato tantissime cose. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto bene perché giocare qui non è mai semplice. Zaniolo in queste tipo di partite è perfetto, ci è mancato tanto Nicolò perché ha grande qualità fisiche”.

Su Karsdorp: “Dobbiamo crescere, aspettiamo chi arriva dal mercato. La competizione dalla panchina è importante. Karsdorp non sta bene, perfetto, c’è Celik. L’anno scorso non c’erano alternative lì”