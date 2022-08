Sono ore roventi di mercato tra Napoli e Parigi per la definizione del doppio affare Keylor Navas e Fabian Ruiz, con il portiere costaricano sempre più vicino agli azzurri e il centrocampista spagnolo da tempo pronto a fare il percorso inverso.

Due situazioni non legate ma che, gioco forza, viaggiano su binari paralleli e che sono entrate nel vivo proprio in questi ultimi giorni di calciomercato. La sessione estiva terminerà il 1° settembre: quanto basta, con ogni probabilità, per concretizzare la doppia operazione.

Herrera dice addio al Paris: Fabian sempre più vicino

Il giornalista esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, ha fatto il punto della situazione in casa PSG, rivelando un’uscita a centrocampo che potrebbe essere l’antefatto all’assalto decisivo e definitivo per Fabian Ruiz, messo fuori da Luciano Spalletti nelle prime uscite stagioni ufficiali.

Fabian Ruiz e Spalletti

“Hector Herrera ha concordato oggi la risoluzione con il PSG ed è pronto a firmare per l’Athletic Club”, ha rivelato Romano, confermando le voci provenienti dalla Francia nello scorse ore.

La sua uscita, insieme a quella prevista di Leandro Paredes verso la Juventus, possono accelerare il colpo Fabian per i parigini e, di conseguenza, l’affare Navas per il Napoli.