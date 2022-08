Galtier non ha dubbi su Keylor Navas: “Accadrà domenica”

La rivoluzione in casa Napoli si sta pian piano completando, con almeno un nuovo innesto in ogni reparto. Potrebbero essere addirittura due tra i pali: non è un mistero, infatti, il grande interesse di Cristiano Giuntoli verso Keylor Navas, che potrebbe completare il reparto insieme a Salvatore Sirigu (a quel punto sarebbe necessario piazzare Meret).

Come evidenziato da Il Corriere dello Sport questa mattina, l’attuale portiere del PSG potrebbe arrivare a Napoli la prossima settimana. In ogni caso, nella conferenza stampa odierna, il tecnico dei parigini Cristophe Galtier ha provato a spegnere per qualche momento l’entusiasmo, dichiarando come il portiere sia ancora a tutti gli effetti un giocatore dei campioni di Francia. Di seguito quanto evidenziato:

FOTO: Getty . Navas Costa Rica

“Paredes e Keylor Navas ad oggi sono due giocatori del PSG. So che ci sono stati dei contatti con la Juventus per il primo, ma al momento è un nostro giocatore, così come Navas. Poi vedremo alla fine del mercato come andrà a finire. Entrambi, comunque, saranno convocati per la gara di domenica contro il Monaco“.