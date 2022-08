Quando arriva Keylor Navas al Napoli: c’è la data

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta gli ultimi aggiornamenti sul doppio affare in ballo sull’asse Napoli-Parigi: Fabian Ruiz al Paris Saint Germain e Keylor Navas al Napoli.

Di seguito quanto evidenziato:

Paris Saint-Germain’s Costa Rican goalkeeper Keylor Navas warms up prior to the French L1 football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Montpellier (MHSC) at The Parc des Princes stadium in Paris on September 25, 2021. (Photo by FRANCK FIFE / AFP) (Photo by FRANCK FIFE/AFP via Getty Images)

“L’operazione che prevede il passaggio di Fabian dal Napoli al PSG dovrebbe essere definitiva prima rispetto all’affare che porterà Navas al Napoli. Per la precisione la chiusura per Fabian Ruiz dovrebbe arrivare entro la fine di questa settimana, mentre l’approdo a Napoli del portiere dovrebbe avvenire nel corso della prossima settimana“.

“Nonostante i tempi si stiano notevolmente allungando, il Napoli è piuttosto sereno in merito, ha pochi dubbi. C’è qualche pensiero relativo all’accordo tra il portiere e i parigini per la buonuscita. Le riunioni per definire la buonuscita sono infatti andate in scena anche nella giornata di ieri, ma la posizione di Navas non cambia”.

“Il costaricano non ha intenzione di rinunciare ai 18 milioni di euro del suo ingaggio e quindi il Napoli è costretto ad aspettare. La formula, l’ingaggio e i relativi bonus che il Napoli dovrà stipulare con il portiere sono strettamente legati all’accordo per la buonuscita dal PSG”.