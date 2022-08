Home » News Calcio Napoli » Calciomercato Napoli Primavera, chiusi due acquisti: arriva anche un calciatore ex Milan

Un pomeriggio da incorniciare per il Napoli Primavera, che nei minuti finali ha battuto per 2-1 il Cesena nella seconda giornata di campionato. Decisivo il rigore concesso dal direttore di gara quasi allo scadere per fallo su Marchisano e messo a segno da Iaccarino.

Primo successo per la compagine di mister Nicolò Frustalupi, pronto nelle prossime ore ad accogliere nuove risorse dal mercato.

Nicolò Frustalupi, allenatore Napoli Primavera

Calciomercato Napoli Primavera: acquistati Lamine e Boni

Secondo quanto raccolto dalla redazione di SpazioNapoli.it, infatti, i partenopei hanno chiuso per due nuovi rinforzi: ovvero Lamine, terzino destro senegalese classe 2004, al primo tesseramento in Italia, e l’ex centrocampista del Milan, Landry Boni. Quest’ultimo è un centrocampista offensivo classe 2004 di nazionalità ivoriana, lo scorso anno ha giocato tra le fila dell’Under 18 dei rossoneri.

Profili importanti che potranno essere utili nelle rotazioni della squadra che, ricordiamo, sarà impegnata anche in Youth League quest’anno. Non si esclude che lo stesso Giuseppe Ambrosino possa restare in azzurro ed essere a disposizione di mister Frustalupi nel corso della stagione.