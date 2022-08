Osimhen lascerà il Napoli? Indizio dalla radio ufficiale!

Victor Osimhen lascerà il Napoli? Questa è la domanda che nelle ultime ore sta tenendo sulle spine i tifosi azzurri. Come riportato da Tuttosport, infatti, Jorge Mendes avrebbe proposto Cristiano Ronaldo al Napoli in cambio di Victor Osimhen al Manchester United per 100 milioni di euro.

Cristiano Ronaldo arriverebbe a Napoli con la formula del prestito secco fino a fine stagione, quando scadrà il suo contratto con il Manchester United, anche se il club inglese ha un’opzione per estendere l’accordo di un altro anno.

Calciomercato Napoli, Osimhen (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Nel frattempo, però, arrivano delle interessanti notizie in merito alla vicenda in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, emittente radiofonico ufficiale del club di De Laurentiis. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Mi arrivano delle informazioni importanti dai condimini di Osimhen. Loro chiaramente non hanno alcun segnale specifico, se non che una ventina di giorni fa Osimhen ha fatto tutto l’arredamento nuovo a casa“.

L’indizio, quindi, è che l’attaccante nigeriano sembrerebbe aver già programmato il suo futuro al Napoli.